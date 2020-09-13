شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعلاً مع بلاغ عبر «تويتر».. القبض على «مفحط الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

ألقت قوات الأمن القبض على قائد المركبة، الذى مارس التفحيط في محافظة الأحساء، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وتفاعل الحساب الرسمي الخاص بتطبيق "كلنا أمن"، مع بلاغ لأحد المغردين عبر "تويتر" قائلا: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام". ونشر المغرد مقطع فيديو لشخص يمارس التفحيط كاد أن يتسبب في تلف مركبات في محافظة الأحساء "شارع الحيات".

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