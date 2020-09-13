شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1500 لغم حوثي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت عمليات مشروع مسام، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 1500 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. ويعمل "مسام" بكامل طاقته على بذل الجهد المضاعف لسرعة تطهير كل أرض من ألغام الحوثي التى تهدد الأطفال والمزارعين والنساء والتجار والعمال والمواطنين الأبرياء.

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