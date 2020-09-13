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2020-09-13 فيديو.. فتاة سعودية تعمل في صالون حلاقة بالطائف متابعات الخليج 365 - الطائف Advertisements تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة سعودية تعمل في صالون حلاقة خاص بها بمحافظة الطائف.

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تقوم بالحلاقة لطفل جالس أمامها على الكرسي، بينما يقوم أحد الأشخاص وسيدة معه بتصويرها ودعمها معنوياً. وأوضح عدد من متداولي المقطع أن الصالون مخصص فقط لاستقبال الزبائن من الأطفال صغار السن.



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