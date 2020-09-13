منصة “تراضي” بالسعودية تخفض نسبة الطلاق الى ٢٢%

ساهمت منصة تراضي التابعة لوزارة العدل السعودية في انهاء النزاعات والخلافات والاصلاح بين الزوجين قبل اتخاذ قرار الانفصال حيث ادت المنصة إلى انخفاض نسب الطلاق إلى ٢٢% مقارنة بالعام الماضي حيث سجلت ٢٧ ألف حالة تجاوز الاصلاح فيها ١٣ ألف حالة ولم يتم التصالح فيها والتعثر في ٥ ألاف حاله فقط.

وتساهم منصة تراضي في انهاء الخلافات الزوجية بشكل الكتروني وذلك عن طريق الاعتماد علي الصلح وتوثيق الاجراءات بالشكل النظامي والتصديق رسميا دون أن يحتاج طرفي المنازعة إلى زيارة المحاكم حيث أن كل هذا يتم بشكل الكتروني ومن خلال خطوات ميسرة وسهلة.

منصة تراضي المنصة الفعالة في انهاء الخلافات الزوجية

لم يكون يدر بخلد أحد أنه يمكن انتهاء النزاعات الزوجية دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم حيث أن النزاع ينتهي برضا جميع الأطراف في أي مكان داخل المملكة ودون أن يحتاج أي طرف إلى الالتقاء بالطرف الأخر حيث أن كل هذا يتم تحت مظلة وزارة العدل.

كما تعمل المنصة على التركيز علي استدامة العلاقة بين الزوجين بعد انتهاء الخلاف سواء كان النزاع اجتماعي أو اقتصادي وبقاء المحبة والألفة بين الطرفين كما أنها تحاول الاهتمام بسرعة انهاء الخلافات واختصار المجهود والوقت إلى جانب سرية ما يحدث.