معلمة سعودية تستخدم طريقة مبتكرة لتعليم طالبتها في #عرعر

ابتكرت احدى المعلمات من #عرعر في منطقة الحدود الشمالية طريقة جديدة لتعليم طالبتها عبر منصة مدرستي وذكرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية عبر حسابها على تويتر أن المعلمة اسيا العنزي صنعت طريقة مبتكرة ووسائل تعليمية متميزة من منزلها للتواصل مع الطالبات وشرح الدروس بطريقة مبتكرة الأمر الذي أدى إلى تفاعل كبير ومشاركة حماسية من الطالبات.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي قامت بإنشاء نظام تعليمي جديد عن بعد تحاول من خلاله التعامل مع ظروف جائحة كورونا التي صعبت عملية حضور الطلبة والطالبات إلى المدارس والحصول على المناهج التعليمية حيث أن منصة مدرستي تم ابتكارها بشكل احترافي حتى يمكن من خلالها تقليل الفاقد التعليمي وصناعة نظام دراسي افتراضي جديد يساعد الطلبة والطالبات على التحصيل الدراسي.

ويحاول المعلمين والمعلمات في الوقت الحالي التعامل مع النظام الجديد والابتكار والابداع بحيث يتم توصيل المعلومة إلى الطالب بالشكل الذي يساعده على فهمها وعلى عدم الشعور بالملل من اليوم الدراسي الافتراضي عبر المنصة.