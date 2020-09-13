محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار بتعيين سعد بن سليمان الخطيفي مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد العربي السعودي فرع الرياض. "الخليج 365" تبارك للخطيفي وتتمنى له كل التوفيق والنجاح والتقدم وألف مبارك. 13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 10:27 AM Advertisements تعيين "الخطيفي" مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد تعيين "الخطيفي" مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد صدر قرار بتعيين سعد بن سليمان الخطيفي مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد العربي السعودي فرع الرياض. "الخليج 365" تبارك للخطيفي وتتمنى له كل التوفيق والنجاح والتقدم وألف مبارك. الكلمات المفتاحية ، تعيين "الخطيفي" مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد ،

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