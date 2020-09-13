شكرا لمتابعة خبر عن أمر سامي بنقل إشراف قطاع البتروكيماويات لوزارة الصناعة والثروة المعدنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):صدر اليوم الأحد أمرً سامياً بتولي وزارة الصناعة والثروة المعدينة الإشراف على قطاع البتروكيماويات وتولي ما يلزم بشأن خدماته وإصدار التراخيص والتحقق من المعايير وغيرها من المهام .
ومن المقرر كذلك وفقاً للأمر السامي السماح لشركة أرامكو بمخاطبة الجهات الحكومية مباشرةً واستقبال المخاطبات دون التعارض مع المادة 24 من نظام المواد الهيدروكربونية ، على أن تقوم هيئة الخبراء التابعة بمجلس الوزراء بمراجعة القرارات واقتراح التعديلات في كلا البندين السابقين .
وكان مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية قد تقدم بدراسة أيدت تلك القرارات بما يخدم حركة التنمية والتخلص من البيروقراطية ، وذلك بعد نحو عام من إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد فصلها عن وزارة الطاقة .
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