شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار خفيفة ومتوسطة على أجزاء من المملكة اليوم الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني بأن طقس اليوم الأحد 1442/1/25هـ وليلة الأثنين، سيشهد أمطار متفاوتة على عدة أجزاء بالمملكة. توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني بأن طقس اليوم الأحد 1442/1/25هـ وليلة الأثنين، سيشهد أمطار متفاوتة على عدة أجزاء بالمملكة. وقال الحصيني، بأن مناطق الباحة وعسير وجازان وجنوب تبوك وجنوب مكة وشمال غرب المدينة، ستشهد أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة، وستشمل كذلك اليمن. Advertisements وتابع الحصيني بأنه من المتوقع بأن تكون الرياح من متوسطة، لشبه قوية على أجزاء من الساحل الغربي والقصيم والدوادمي وعفيف ورنية والخرمة وتثليث وغرب حفر الباطن.

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