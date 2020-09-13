شكرا لمتابعة خبر عن المرور تحذر قائد المركبة من الإنشغال بغير الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر المرور من الإنشغال أثناء القيادة بغير الطريق، وذلك للحفاظ على حياتك وسلامتك. حذر المرور من الإنشغال أثناء القيادة بغير الطريق، وذلك للحفاظ على حياتك وسلامتك. وقال المرور بأن "الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة جعلنا نفقد الكثير، حرصًا على سلامتك قُد بأمان". وكشف المرور من خلال صورة توضيحية الأشياء التي يمكن أن تشغل قائد السيارة وتعرضه للخطر منها " تناول الطعام - استخدام الهاتف المحمول- تناول المشروبات -... ".

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