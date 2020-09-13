شكرا لمتابعة خبر عن "الملك سعود" تفتح باب القبول لمنصب عميد كلية اللغات والترجمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فتحت جامعة الملك سعود باب الترشح والقبول لمنصب عميد كلية اللغات والترجمة، من خلال التجديد للعميد الحالي أو التعويض عنه، فضلا عن تقييم العميد الحالي الذي ستنتهي فترة عمادته.

وقال أمين سر اللجنة الاستشارية لاختيار عمداء الكليات والمعاهد، بأن الجامعة تسعى إلى اختيار الأفضل لهذة المناصب القيادية، وتود اللجنة تنبيه من يحق لهم الترشح من الجنسين حسب تنظيم اختيار الترشح الإطلاع على السمات المتوقعة في المرشحين لمنصب عميد للكليات والمعاهد في جامعة الملك سعود وأنظمة وإجراءات اختيار وترشيح عمداء الكليات، وإرسال ترشيحاتهم من خلال الرابط التالي. هنا

ودعت اللجنة وكلاء ورؤساء الأقسام وجميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية المعلن عنها، للمشاركة في تقييم أداء عميد كليتهم عن طريق نموذج التقييم الخاص بذلك، علماً أن التقييم متاح حتى يوم السبت 9/2/1442هـ، وذلك من خلال البريد الإلكتروني @ksu.edu.sa .