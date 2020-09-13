شكرا لمتابعة خبر عن 57 مليون مشاهدة لقنوات عين على يوتيوب خلال أسبوعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن عدد المشاهدات لقنوات عين التعليمية؛ حيث بلغت 57 مليون مشاهدة على منصة اليوتيوب، خلال أول أسبوعين من العام الدراسي.
وأوضحت الوزارة، أنه شملت 16.128 ساعة عمل و1680 حصة دراسية و57 مليون مشاهدة و2520 ساعة بث فضائي مباشر.
وفي السياق نفسه، أشارت إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من خطة التدريب لـ "منصة مدرستي" 389 ألفاً.
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