شاهد.. حقيقة وفاة دارين البايض

تصدر خبر وفاة الفنانة السعودية، دارين البايض، تريند غوغل، إذ تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة بشكل واسع تحت عنوان هشتاق #رحمه_الله_عليك_يا_دارين.

ووصل تريند في موقع تويتر بشكل مفاجيء وقوي جدا، حيث اكد الكثير من النشطاء خبر وفاة دارين والتي تعد من الفنانات الحديثة في الجيل الجديد وحققت شهرة كبيرة في مجال الفن وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ومن جهتها نفت الفنانة دارين هذة الشائعة، مؤكدة أنها بخير وصحة جيدة؛ وأن ما يتم تداوله أخبار كاذبة وشائعات.

والجدير بالذكر أن دارين ممثلة لبنانية ولدت عام 1996 في لبنان، ونشأت في جدة بالمملكة العربية السعودية؛ وحصلت على شهادة الليسانس في مجال لم ترغب بدراسته في شبابها فقررت أن تكمل في مجال الفن لانها تحبه جدا. كما اورد موقع "مصر النهاردة".