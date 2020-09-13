نُزهة تنقلب لحادث مأساوي يُنهي حياة 4 أفراد من عائلة في العرضيات

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توفي أفراد من عائلة واحدة مكونة من رجل وزوجته و4 من بناته يوم أمس، الجمعة، جراء حادث في محافظة العرضيات.

ووقع الحادث مساء يوم أمس عندما خرجت الأسرة في نزهة برية إلا أن صاعقة رعدية أودت بحياة بعض أفرادها.

وأسفر الحادث عن وفاة الرجل وزوجته واثنتين من بناته فما نجا الآخرون من الصاعقة التى إصابتهم.

