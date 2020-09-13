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تبرع مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، بنحو 800 ألف جنيه لعلاج لاعب نادي الأهلي المصري، مؤمن زكريا.
وكان زكريا قد قدم رسالة شكر إلى آل الشيخ، كاشفاً عن أن الأخير قام بتخصيص مبالغ مالية للمرة الثانية لمساعدته على استكمال العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن جهته، كتب آل الشيخ على حسابه بموقع “فيسبوك”، أنه لا يمكن أن يتأخر يومًا على أي من أبناء وطنه الثاني مصر خصوصا عندما يكون واحد من أبناء النادي الأهلي الذي يعشقه، متمنياً عودة زكريا سالماً معافى.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يتبرع لعلاج مؤمن زكريا: “لن أتأخر على أبناء النادي الذي أعشقه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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