كاتب: فيديوهات أعمال الخير تحولت لتشهير بالمحتاجين ودعاية وإعلان (فيديو)

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قال الكاتب الصحفي أحمد حلبي إن نشر مقاطع الفيديو لأعمال الخير والمساعدة أصبح ظاهرة في المجتمع وانتشر بقوة بأسلوب جديد يعتمد على الدعاية الاستعطافية.

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وأوضح أن التكافل الاجتماعي له طرق يجب اتباعها، أما التشهير بالمحتاجين فيضرهم أكثر مما ينفعهم، داعيا وزارة الإعلام إلى التدخل في الأمر.

وأضاف أن الجمعيات الخيرية تقوم بدورها بشكل جيد جدا، وأن هناك الكثير من الأسر المتعففة التي تتلقى الدعم، وأن المشكلة فيمن يدعي غير الحقيقة ليحصل على وظيفة، ثم يتبين أنه كان موظفا ولم يلتزم بعمله.

وأشار إلى أن الأمر تحول إلى أخذ وعطاء ودعاية وإعلان من باب “اعطني شهرة واعطيك مبلغ”، كما أن تكرار التصوير مع المحتاجين يُعتبر تجاوزا للنظام.