فيديو.. مواطنة تحتفل بزواج زوجها بثانية.. وتباين ردود الفعل

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نشرت مواطنة مقطع فيديو عبر حسابها في “تويتر” وهي تحتفل برفقة أطفالها بزواج زوجها بزوجة ثانية.

وأظهر الفيديو التجهيزات التي أعدتها المرأة، ومن بينها كعكة خاصة احتفالًا بالزواج ووضع بعض الزينة في المكان، متمنية له التوفيق والحياة السعيدة، ومقدمة له هدية بهذه المناسبة.

وتباينت ردود الفعل على الفيديو، حيث استحسن بعض رواد “تويتر” موقف الزوجة الأولى وتقبلها الأمر بصدر رحب، فيما رأى آخرون أن قبولها بذلك يمثل تفريطًا في كرامتها.