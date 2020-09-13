مواطنة تروي قصة افتتاحها محل تموينات بطاقم نسائي (فيديو)

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روت مواطنة قصة افتتاحها محل تموينات تديره فتيات سعوديات في الجوف والنجاح الذي حققته.
وأوضحت نواف النحاس، خلال حديثها أمس (السبت) لقناة الإخبارية، أن فكرة المشروع نبعت من كون الحي يفتقر للخدمات، وقررت افتتاح المشروع بطاقم نسائي وببضاعة محدودة.
وأضافت أن الفكرة قوبلت باستهجان من الأهالي، كون العمل في البقالات محصورا للرجال فقط، ولكن بمرور الوقت تغير رأيهم وأصبحت تجد الدعم والتحفيز.
وأشارت إلى أن بدايتها كانت بشراء بضاعة بـ 200 ريال، وبعد استمرار 7 أشهر حققت نجاحاً كبيراً وأصبحت بضاعة البقالة بقيمة 50 ألف ريال.
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