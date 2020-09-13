«الجوازات» توضح حالات عدم استرداد الرسوم عند إلغاء جواز السفر

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كشفت المديرية العامة للجوازات عن إحدي الحالات التي لا يجوز فيها للمواطن استرداد الرسوم المقررة عند إلغاء جواز السفر.

وأوضحت المديرية أن ذلك يحدث في حال عدم استلام جواز السفر خلال المدة المحددة للاستلام من تاريخ إصداره أو تجديده.

وشدّدت المديرية على ضرورة استلام جوازات السفر في المواعيد المحددة لذلك تلافياً لاحتمالية إلغاء الجواز.

