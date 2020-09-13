︎ :
.
كشفت المديرية العامة للجوازات عن إحدي الحالات التي لا يجوز فيها للمواطن استرداد الرسوم المقررة عند إلغاء جواز السفر.
وأوضحت المديرية أن ذلك يحدث في حال عدم استلام جواز السفر خلال المدة المحددة للاستلام من تاريخ إصداره أو تجديده.
وشدّدت المديرية على ضرورة استلام جوازات السفر في المواعيد المحددة لذلك تلافياً لاحتمالية إلغاء الجواز.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» توضح حالات عدم استرداد الرسوم عند إلغاء جواز السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.