ما مهمة الفأس في الطائرات؟

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قد لا يصدق البعض أنه يوجد في الطائرة “فأس” يتم استخدامها لحالات الطوارئ، إذ يتم وضعها في غرفة قيادة الطائرة لتحطيم الواجهات الزجاجية لطفايات الحرائق، فأحيانًا تكون هناك حالات طوارئ قصوى واشتعال حريق أو ماس كهربائي، فلا يكون هناك مفر من تحطيم الواجهات الزجاجية لطفايات الحرائق، بجانب ذلك تحطيم باب قمرة القيادة في حالة تم إقفاله من الخارج والتي تقع في مقدمة الطائرة ويتواجد بها كل ما يلزم الطيار من أجهزة ليتمكن من قيادة الطائرة والتحكم بها والقيام بأعمال المراقبة.

حالات الطوارئ فقط:

وقال الباحث العلمي محمد فلمبان في تصريحات إلى ”المواطن”: إنه يتم اللجوء إلى استخدام الفأس من قبل طاقم الطيران فقط في حالات الطوارئ فقط مثل اندلاع حريق على متن الطائرة، حيث يمكن استخدامها في تحطيم الواجهات الزجاجية لطفايات الحريق، وتحطيم الباب في حالة تم إقفاله من الخارج، كما تستعمل الفأس عادة في تحطيم لوحة التحكم في قمرة القيادة في حال اشتعال حريق خطير فيها وخروجه عن السيطرة، ثم منعه من التوسع في الطائرة بأكملها

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كوارث الرحلات المأساوية:

واستشهد فلمبان ببعض القصص التي شهدت كارثة كان من الممكن عدم حدوثها حال وجود الفأس مثلًا الرحلة المأساوية لطائرة جيرمان وينجز 9525، حيث تحطمت الطائرة بعد أن قام مساعد الطيار بإحكام إقفال باب قمرة القيادة من الخارج ولم تكن القمرة تحتوي على فأس، وانتهت الرحلة بتحطم الطائرة في جبال الألب الفرنسية بعد عجز الطيار عن فتح باب القمرة.

تخضع للفحص التقني:

وأكد فلمبان، أن الفأس في الطائرات تعتبر من معدات الطوارئ الهامة التي تخضع للفحص التقني بجانب المعدات الأخرى للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأي تلف أو صدأ يمنعها من أداء مهامها في الحالات الطارئة.



