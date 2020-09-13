بالتفاصيل.. خريطة توزيع الحالات النشطة لكورونا بالمدن والمحافظات

تصدّرت جدة قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة بفيروس كورونا مسجلة 1,945 من أصل 18,974 حالة نشطة مازالت تتلقى العلاج حاليًا في المملكة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة وحتى الآن 301836 حالة من أصل 325050 إصابة سجلت في المملكة.

ولايزال يتلقى العلاج «1,769 في الرياض 1,335 في الدمام 1,238 في مكة المكرمة 1,216 في المدينة المنورة 1,161 في الهفوف 667 في المبرز 445 في القطيف 435 في جازان 368 في ينبع 333 في بريدة 333 في الطائف 322 في نجران 308 في خميس مشيط 301 في الخبر 282 في الظهران 256 في حائل 213 في الجبيل 196 في أبو عريش 181 في بلجرشي 168 في عنيزة 154 في عرعر 151 في بقيق 145 في خيبر 144 في أبها».

فيما يتلقى العلاج «127 في صبيا 122 في حفر الباطن 119 في صفوى 116 في المذنب 109 في الخرج 103 في الحجرة 102 في بيش 102 في الليث 100 في تبوك 100 في العقيق 91 في قلوة 89 في المخواة 85 في النعيرية 83 في وادي الدواسر 83 في راس تنورة 83 في بللسمر 82 في صامطة 80 في البدائع 78 في الحرجة 77 في شرورة 74 في الأسياح 71 في رفحا 66 في سبت العلاية 66 في القنفذة 64 في خليص 63 في الرس 61 في البكيرية 60 في الجفر».

كما يتلقى العلاج «59 في العيون 59 في أحد المسارحة 59 في ظهران الجنوب 59 في الخفجي 57 في المظيلف 55 في رياض الخبراء 53 في الدلم 49 في العيدابي 49 في حوطة بني تميم 46 في بيشة 46 في رابغ 45 في الباحة 45 في مليجة 45 في رجال المع 44 في النبهانية 40 في السليل 39 في قرية العليا 38 في المجمعة 38 في العلا 37 في ضرما 36 في المزاحمية 35 في سراة عبيدة 35 في القحمة 34 في أحد رفيدة 34 في المندق 33 في الكامل 33 في عيون الجواء 32 في الدرعية 31 في البشائر 30 في بارق 30 في عفيف 30 في بقعاء».

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في حين يتلقى العلاج «29 في ضرية 29 في يدمة 29 في مهد الذهب 29 في فيفا 28 في الطوال 28 في الزلفي 28 في تبالة 28 في الحناكية 26 في القريات 25 في رفائع الجمش 25 في القوارة 25 في حريملاء 24 في الريث 22 في النماص 22 في أضم 21 في قصيباء 21 في تربة 20 في القوز 20 في ثريبان 19 في الرويضة 19 في طريف 19 في الخرمة 17 في تثليث 17 في شقراء 16 في البرك15 في الدوادمي 14 في حبونا 14 في القيصومة 14 في القرى 13 في الموسم 13 في بدر الجنوب 13 في نمرة 12 في سكاكا 12 في رنية 12 في العويقيلة 12 في تمير 12 في ضمد 12 في القريع».

ويتلقى العلاج أيضًا «11 في بطحاء 11 في الدائر 11 في البدع 11 في البجادية 11 في أملج 11 في تيماء 11 في العيص 10 في الأرطاوية 10 في الحمنة 10 في ساجر 9 في عريعرة 9 في الشنان 9 في الدرب 9 في محايل 9 في مرات 9 في مركز حدود الحديثة 8 في الشعبة 8 في ثادق 8 في ليلى 8 في وثيلان 8 في الفرشة 7 في عقلة الصقور 7 في ميسان 6 في خباش 6 في تنومة 6 في حوطة سدير 6 في قيا 6 في ضبا 6 في بني حسن 6 في وادي الفرع 5 في الرين 5 في الذيبية 5 في السليمي 5 في رماح».

وأخيرًا يتلقى العلاج «4 في الحائط 4 في الحريق 4 في القويعية 3 في العارضة 3 في الخاصرة 3 في الغزاله 3 في نفي 3 في السعيرة 3 في المويه 3 في ظلم 3 في أم الدوم 3 في السحن 2 في شواق 2 في وادي بن هشبل 2 في حقل 2 في دومة الجندل 2 في سلوى 2 في الحرث 2 في سيهات 2 في ترج 1 في فرسان 1 في سامودة 1 في سميراء 1 في ثار 1 في المضة 1 في المحاني 1 في صوير 1 في الشملي 1 في الغاط 1 في المجاردة 1 في الوجه 1 في طبرجل».

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 325050 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنّه تمّ تسجيل 903 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 301836 حالة، كما تمَّ تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4240 حالة.