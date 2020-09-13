«حصيلة رسمية» ترصد خريطة التعافي منذ بداية الجائحة: الرياض ومكة في المقدمة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا مسجلة 53,126 حالة من إجمالي 301836 حالة تعافٍ في مختلف مدن المملكة حتى الآن فيما لازالت 18,974 حالة نشطة تتلقى العلاج حاليًا.

وتم تعافي «29,908 في مكة المكرمة 29,553 في جدة 17,310 في المدينة المنورة 17,194 في الدمام 17,118 في الهفوف 10,259 في الطائف 7,482 في القطيف 6,781 في الخبر 6,760 في المبرز 6,727 في خميس مشيط 5,027 في الجبيل 4,694 في حائل 4,561 في أبها 4,494 في بريدة 3,920 في حفر الباطن 3,610 في الظهران 3,541 في نجران 3,483 في تبوك 2,643 في ينبع 2,597 في جازان».

فيما تعافى «2,119 في بيش 1,858 في وادي الدواسر 1,784 في عنيزة 1,667 في الخرج 1,535 في صفوى 1,458 في الدرعية 1,443 في بيشة 1,436 في محايل 1,235 في أحد رفيدة 1,202 في بقيق 1,193 في أبو عريش 1,110 في شرورة 1,056 في صبيا 1,054 في راس تنورة 958 في الرس 952 في سبت العلاية 886 في صامطة 882 في القنفذة 852 في النعيرية 834 في عرعر 818 في خليص 804 في النماص 800 في الحرجة 766 في الجفر».

في حين تعافى «751 في بللسمر 687 في رجال المع 670 في المذنب 659 في المجمعة 620 في سكاكا 596 في عيون الجواء 586 في حوطة بني تميم 580 في العيون 573 في سراة عبيدة 572 في المزاحمية 568 في الخفجي 544 في العيدابي 535 في بلجرشي 527 في البشائر 525 في تثليث 487 في المجاردة 467 في البكيرية 461 في ظهران الجنوب 454 في الليث 423 في رياض الخبراء 422 في عفيف 419 في الزلفي 401 في الباحة 391 في البدائع 385 في الدوادمي».

كما تعافى «382 في حريملاء 374 في بارق 357 في تبالة 357 في المخواة 350 في أحد المسارحة 346 في قلوة 344 في وادي بن هشبل 343 في المضة 342 في المظيلف 341 في تربة 337 في ساجر 331 في الأسياح 331 في رنية 323 في القوز 322 في ضرما 312 في رفائع الجمش 309 في مليجة 306 في مهد الذهب 300 في السليل 282 في بقعاء 269 في رفحا 263 في ضبا 261 في السحن 255 في العقيق 244 في ثريبان 240 في أملج 235 في قرية العليا 226 في القرى 221 في رابغ 217 في يدمة 214 في الدلم 214 في المندق 214 في الخرمة ».

Advertisements

بينما تعافى «211 في القويعية 206 في الرويضة 205 في تنومة 201 في العلا 201 في شقراء 196 في حدة 190 في النبهانية189 في الدائر 183 في الحناكية 182 في حوطة سدير 181 في الكامل 175 في الشملي 173 في فيفا 172 في بدر الجنوب 166 في الطوال 161 في قيا 160 في الدرب 158 في الحائط 157 في ضرية 157 في القيصومة 152 في بطحاء 149 في ثادق 148 في القريات 148 في رماح 143 في القريع 141 في الشنان 135 في عريعرة 131 في أضم 129 في الوجه 125 في البرك 123 في المويه 120 في العارضة 118 في نمرة 117 في الحجرة 116 في الريث 115 في أم الدوم 114 في ليلى».

وتم تعافي «110 في قصيباء 110 في خيبر 108 في القحمة 108 في تمير 105 في القوارة 105 في العيص 105 في ميسان 99 في وادي الفرع 98 في سلوى 95 في طريف 93 في وثيلان 92 في الغزاله 92 في البجادية 91 في الرين 90 في المحاني 87 في البدع 87في طبرجل 87 في الفرشة 85 في حبونا 84 في الأرطاوية 83 في تيماء 82 في حزم الجلاميد 82 في ضمد 77 في الهدا 74 في الموسم 71وفي موقق 71 في العويقيلة 69 في خباش 59وفي فرسان 58 في مركز حدود الحديثة 57 في جديدة عرعر 57 في الحمنة 56 في دومة الجندل».

وتعافى أيضًا «55 في الحريق 53 في الشعبة 51 في ظلم 41 في حقل 39 في عقلة الصقور 38 في ثار 35 في مرات 34 في الذيبية 28 في بني حسن 28 في الحرث 26 في الخاصرة 22 في ثول 21 في سميراء 21 في نفي 17 في شواق 16 في السليمي 14 في الصفيري 13 في سيهات 8 في ميقوع 8 في الحدبان 7 في الرقعي 7 في الغاط 6 في ابو عروة 5 في صوير 3 في بدر 2 في أبو عجرم 2 في سامودة 2 في السعيرة 1 في أبوراكة 1 في حداد بني مالك 1 في السليمانية 1 في حرض».

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 325050 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنّه تمّ تسجيل 903 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 301836 حالة، كما تمَّ تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4240 حالة.