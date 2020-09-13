بتكلفة 78 مليونًا.. «التدريب التقني» تتسلّم مشروع الكلية التقنية للبنات في عسير

على مساحة 50693 مترًا مربعًا
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن انتهاء إنشاء مشروع الكلية التقنية للبنات ببلقرن في منطقة عسير؛ حيث أقيم المشروع على مساحة 50693 مترًا مربعًا، وبتكلفة بلغت 78 مليون ريال.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي أن الكلية التقنية للبنات في بلقرن ستضم عددًا من التخصصات التقنية الجديدة التي تتطلبها المرحلة المقبلة في تلبية متطلبات سوق العمل، الهادفة إلى تمكين المرأة من العمل والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأكد الدكتور الحفظي أن العمل جارٍ حاليًا على استكمال التجهيزات التدريبية كافة، وتوفير الكوادر التدريبية والإدارية، وفي حال استكمالها سيفتح القبول فيها ابتداءً من بداية الفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ، مبينا أن مبنى الكلية يضم ثلاثة مبان تدريبية ومبنى إداريًا ومسرحًا ومكتبة ومسجدًا بالإضافة لبعض المباني الخدمية ويستوعب حوالي 2500 متدربة.
وأشار الحفظي إلى أن محافظات منطقة عسير تضم 35 منشأة تدريبية تتمثل في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التي تقدم خدماتها التدريبية لأبناء المنطقة وفقًا لأحدث التجهيزات وأحدث التخصصات التي يتطلبها سوق العمل.
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