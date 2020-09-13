طقس الأحد: سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة على عدة مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأحد؛ لافتة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشارت الأرصاد، في بيان عبر موقعها الرسمي، إلى نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية كذلك على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

Advertisements

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد»، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر ومترين أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج

وعلى الخليج العربي، سيكون ارتفاع الموج نصف من نصف متر إلى متر ونصف المترت، أما البحر فسيكون خفيف الموج إلى متوسط.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 45 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 30درجة.