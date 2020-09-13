السعودية اليوم / درس أسبوعي بتعاوني شرق حائل



حائل 25 محرم 1442هـ الموافق 13 سبتمبر2020م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق حائل يوم غد, درساً أسبوعيا بعنوان " شرح كتاب التوحيد " يلقيه حمد بن عبدالله الحمد بعد صلاة العشاء وذلك عن طريق برنامج الزوم .

ويأتي هذا الدرس ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

// انتهــى//

09:28ت م

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