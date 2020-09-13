السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة العيص



المدينة المنورة 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الاحد بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وسحب رعدية وتدن في مدى الرؤية ، على محافظة العيص.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الخامسة والنصف صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً .

// انتهى //

09:10ت م

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