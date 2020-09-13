السعودية اليوم / ألمانيا تسجل834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



برلين 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد، إرتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9349 بعد تسجيل حالتين جديدتين، مقابل خمس حالات وفاة في اليوم السابق ​​​.

// انتهى //

07:19ت م

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برلين 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد، إرتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 834 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1630 حالة في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 259428 .وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9349 بعد تسجيل حالتين جديدتين، مقابل خمس حالات وفاة في اليوم السابق ​​​.// انتهى //07:19ت م0004

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