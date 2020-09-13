السعودية اليوم / تسجيل 121 إصابة جديدة بكوفيد19- في كوريا الجنوبية



سول 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 121 اصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وصرح مسؤولو مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه بذلك يرتفع عدد المصابين بكوفيد19- إلى 22 الفا و 176،وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة بكوفيد19- إلى 358 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة اضافية .

وتم تسجيل 197 حالة شفاء ما يرفع اجمالي عدد حالات التعافي من المرض إلى 18 الفا و 226، كما انخفض عدد المرضى الخاضعين للعلاج تحت الحجر الصحي إلى 3 آلاف و 592 شخصا بانخفاض 79 شخصا.

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