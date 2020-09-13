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افتتاح أول مدرسة لتعليم الفروسية للنساء في حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
افتتحت مدرسة الحويس لتعليم الفروسية بحفر الباطن مؤخرًا، أول مدرسة لتعليم النساء رياضة ركوب الخيل في المحافظة .
وقال بشير الحويس صاحب المدرسة في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365”: “إنه تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة تم افتتاح مدرسة مخصصة لتعليم النساء رياضة ركوب الخيل بحفر الباطن ومطبَّق بها كامل الضوابط للحفاظ على خصوصية المتدربات .
وأضاف الحويس: “أصحاب المرابط في حفر الباطن يتكبدون عناء السفر للمشاركة في سباقات خارج المحافظة بسبب توقف ميدان الفروسية بالمحافظة”.
وذكر الحويس أن البعض منهم توقف عن المشاركة بسبب الالتزامات والمبالغ التي يدفعونها لنقل خيولهم إلى المدن المقام بها السباقات كالخفجي وقرية العليا والمجمعة والقريات .
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