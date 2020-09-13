شكرا لقرائتكم تعرف على مشاريع ومبادرات نشامى عسير خلال جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- ابها

قام وفد من الإعلاميين يمثلون عدة صحف إلكترونية بعسير، يوم أمس السبت، بزيارة لمقر غرفة عمليات نشامى عسير، وكان في استقبالهم المهندس مشبب سعيد القحطاني مشرف إدارة المشاريع (PMO ) في مبادرة نشامى عسير وفريق المبادرة.

وخلال الزيارة تم التعريف بنشامى عسير وبالمشاريع التي تم تقديمها وعددها 11 مشروعاً خلال جائحة كورونا وتم تقديم شرح تفصيلي لجميع المبادرات خلال هذه الفترة كالتالي:

– المشروع الأول

“المطوع التقني” وكان الشريك التنفيذي للمشروع الإدارة العامة للتدريب التقني المهني بعسير وتهدف المبادرة إلى القيام بأعمال الصيانة المنزلية للأسر المحتاجة.

-المشروع الثاني

“ابق آمنا” ونفذها مكتب الدعوة والإرشاد بخميس مشيط حيث يهدف لتقديم وسائل توعوية وصحية للجاليات في المنطقة وترجمتها لـ 18 لغة.

-المشروع الثالث

“الفرز البصري” حيث نفذته جمعية الكوثر الصحية بمساندة من متطوعين صحيين لتقديم الفرز البصري في مداخل ومخارج منطقة عسير والأسواق والمجمعات.

-المشروع الرابع

“المساند البلدي” ويهدف للمساندة الوقائية والتوعوية مع عودة افتتاح الأسواق والمجمعات خلال جائحة كورونا وقد قامت الأمانة والبلديات التابعة لها بتنفيذ هذا المشروع.

-المشروع الخامس

“التصنيع الطبي” وكان بالشراكة مع كلية الهندسة بجامعة الملك خالد، حيث تم تصنيع ما يقارب 18 ألف قطعة طبية متنوعة، بأيادي سعودية ذات جودة وتقنيات عالية.

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-المشروع السادس

“حياة” قام مستشفى الحياة الوطني بتنفيذه، ويهدف إلى مساعدة الأسر المتضررة من المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تم إجراء عمليات الغسيل الكلوي لعدد 40 مقيماً من مختلف الجنسيات بتكلفة تجاوزت 800 ألف ريال

-المشروع السابع

“ترشيد” نفذته شركة الكهرباء السعودية وشركة المياه الوطنية، ويهدف إلى نشر وتوعية المجتمع للترشيد في استخدام الطاقة والموارد الطبيعية.

-المشروع الثامن

“دعم المزارعين المحليين – خيرات عسير” وكان بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة منطقة عسير حيث تم التعريف بمنتجات المنطقة من خلال إقامة وتهيئة منصة بيع آمنة ليتسنى لهم بيع محاصيلهم بكل يسر وسهولة.

-المشروع التاسع

“ساعة صحة” قامت بتنفيذه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، ويهدف إلى إعداد برامج بدنية من خلال فريق متخصص للأسر في منازلهم.

-المشروع العاشر

“التوعية الصحية المجتمعية” قامت بتنفيذه المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير وبيشة، ويهدف إلى نشر وتطبيق التوعية الصحية للمجتمع للحد من انتشار الوباء.

-المشروع الحادي عشر

“مبادرة نشامى الحي” حيث عرف الأستاذ تركي الشهراني بأهداف المبادرة وما تتضمنها من مجالات وهي الإنسان والأرض والاقتصاد، بحيث تتفرع منها عدة مسارات لها أهداف تفصيلية وينتج عنها عدد من الفرص الإنسانية مثل نجومنا، ومتعففون، وكبارنا ونشامى أبشر بنا ونعود بحذر.

أما فيما يتعلق بفرص الأرض فهي ممر السعادة وشامخات وفخرنا وترشيد، ومن الجانب الاقتصادي تأتي مبادرات أجمل إطلالة وبأيدينا ننتج ونأكل مما نزرع، بعد ذلك تم الاطلاع على عرض مرئي عن بعض مبادرات نشامى الحي في عدد من مدن ومحافظات وقرى المنطقة، وفي ختام الزيارة أُعطي المجال للإجابة عن التساؤلات التي تم طرحها من قبل الإعلاميين، مثمنين الدعوة التي وجهت لهم للاطلاع على المبادرات التي قُدمت.

ومن جهتهم شكرت إدارة فريق غرفة نشامى عسير الحضور آملين أن يتم تكثيف الجهود والتعاون في المرحلة القادمة على المبادرات الميدانية.

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