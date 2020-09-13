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هزة أرضية تضرب محافظة القنفذة في السعودية

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انتشر خبر تعرض محافظة القنفذة في الجنوب السعودي لزلزال ولم يتم إصدار أي بيانات من السلطات حتى الآن عن تفاصيل الزلزال أو أي شيء يخصه ولكن تؤكد هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بأنها سوف تقوم بإصدار بيان عن الهزة الأرضية بعد قليل. 

زلزال السعودية

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها محافظة القنفذة لزلزال في الآونة الأخيرة حيث تعرضت منطقة القنفذة للعديد من الهزات الأرضية في الأشهر الماضية وذلك لأنها تقع في منطقة نشاط زلزالي متكرر على فترات متباعدة لذلك دعت السلطات المواطنين إلى عدم الخوف والهلع.

وسوف تقوم الحكومة بعمل اختبار حتى يتم التعرف على درجة قوة الزلزال وذلك للتأكد من عدم التعرض لأضرار إلى جانب محاولة التنبؤ بالزلزال في المستقبل.

في نفس ذات الوقت تصدر هاشتاج هزة أرضية منصات التواصل الاجتماعي وأصبح تريند داخل المملكة العربية السعودية دون وجود أي تفاصيل من جانب السلطات المملكة.

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