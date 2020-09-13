حقيقة خبر وفاة دارين البايض

شهدت الساعات الأخيرة انتشار هاشتاج رحمة الله عليك يا دارين على تويتر إلى جانب عمليات بحث من جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الجميع يردد هذه العبارة في الساعات الأخيرة ويريد التعرف على حقيقة الخبر الذي انتشر عن وفاة دارين البايض التي تعد واحدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل السعودية.

وفاة دارين البايض

انتشر خبر وفاة دارين البايض على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقيم داخل المملكة العربية السعودية منذ مرضها حيث انتشر هشتاج رحمه الله عليك ولذلك اصيب الجميع بالخوف من أن يكون هذا الأمر حقيقي إلى أن قامت دارين بنشر تغريدة تنفى فيها الخبر وتؤكد أنها بخير وتطلب عدم نشر أخبار قبل التحقق منها.

حقيقة هاشتاج وفاة دارين

ويعد الهاشتاج الذي تواجد على تويتر في الوقت الحالي عن وفاة دارين لا يخص دارين البايض ولكنه يخص أحد الفتيات الأخريات التي يطلق عليها دارين أيضا لذلك كان هناك لغط شديد من تشابه الأسماء مما أدى إلى الذعر من أن تكون دارين البايض هي من توفت إلى أن تعرف الجميع على الحقيقة واطمئن عليها.