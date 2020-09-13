- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قالت وزارة التعليم إن 57 مليون مشاهدة لـ #قنوات_عين على منصة اليوتيوب (لا تشمل مشاهدات البث الفضائي)، خلال أول أسبوعين من العام الدراسي.
وأضافت عبر حسابها في "تويتر": شملت 16.128 ساعة عمل و1680 حصة دراسية و57 مليون مشاهدة و2520 ساعة بث فضائي مباشر.
وتابعت: بلغ عدد المستفيدين من خطة التدريب لـ #منصة_مدرستي 389 ألفاً.وزارة التعليم
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 08:55 AM
"التعليم": عدد المستفيدين من خطة التدريب لمنصة مدرستي 389 ألفاً
قالت وزارة التعليم إن 57 مليون مشاهدة لـ #قنوات_عين على منصة اليوتيوب (لا تشمل مشاهدات البث الفضائي)، خلال أول أسبوعين من العام الدراسي.
وأضافت عبر حسابها في "تويتر": شملت 16.128 ساعة عمل و1680 حصة دراسية و57 مليون مشاهدة و2520 ساعة بث فضائي مباشر.
وتابعت: بلغ عدد المستفيدين من خطة التدريب لـ #منصة_مدرستي 389 ألفاً.
، أول أسبوعين ..57 مليون مشاهدة لـقنوات عين على منصة اليوتيوب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أول أسبوعين ..57 مليون مشاهدة لـقنوات عين على منصة اليوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.