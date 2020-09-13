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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق عدة، وذلك اليوم الأحد وليلة الغد.
وقال مفصلاً: متوقع -بإذن الله- الأحد وليلة الاثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وجنوب تبوك وجنوب مكة وشمال غرب المدينة وتشمل اليمن".
وتابع يقول: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الساحل الغربي والقصيم والدوادمي وعفيف ورنية والخرمة وتثليث وغرب حفر الباطن".
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية).حالة الطقس الأرصاد أمطار
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 08:33 AM
رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الساحل الغربي
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق عدة، وذلك اليوم الأحد وليلة الغد.
وقال مفصلاً: متوقع -بإذن الله- الأحد وليلة الاثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وجنوب تبوك وجنوب مكة وشمال غرب المدينة وتشمل اليمن".
وتابع يقول: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الساحل الغربي والقصيم والدوادمي وعفيف ورنية والخرمة وتثليث وغرب حفر الباطن".
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية).
، أمطار الأحد وليلة الغد.. "الحصيني": "متفاوتة وهنا تهطل" ،
المصدر : الخليج 365
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