محمد بن مسعود - الدمام - 13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 08:31 AM مقاتلات التحالف تشن هجوماً استهدف ثكنات الميليشيات ومواقعها في صنعاء تحالف دعم الشرعية: تدمير 4 مسيّرات لـ "الحوثي" الإرهابية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية تحالف دعم الشرعية: تدمير 4 مسيّرات لـ "الحوثي" الإرهابية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية أكّدت مصادر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمّر 4 مسيّرات لجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية. Advertisements وطبقاً لمصادر "العربية" فإن مقاتلات التحالف شنّت هجوماً جوياً استهدف ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء. الكلمات المفتاحية ، تحالف دعم الشرعية: تدمير 4 مسيّرات لـ "الحوثي" الإرهابية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية ،

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