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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 121 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وصرّح مسؤولو مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنه بذلك يرتفع عدد المصابين بكوفيد-19، إلى 22 ألفاً و176، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
كما ارتفع عدد حالات الوفاة بكوفيد-19، إلى 358 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة إضافية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبلغت نسبة الوفيات بسبب المرض في البلاد 1.61 بالمئة.
وتم تسجيل 197 حالة شفاء ما يرفع إجمالي عدد حالات التعافي من المرض بشكل تام إلى 18 ألفاً و226، كما انخفض عدد المرضى الخاضعين للعلاج تحت الحجر الصحي إلى 3 آلاف و592 شخصاً بانخفاض 79 شخصاً.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 08:40 AM
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضيةكوريا الجنوبية: 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات إضافية
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 121 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وصرّح مسؤولو مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنه بذلك يرتفع عدد المصابين بكوفيد-19، إلى 22 ألفاً و176، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
كما ارتفع عدد حالات الوفاة بكوفيد-19، إلى 358 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة إضافية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبلغت نسبة الوفيات بسبب المرض في البلاد 1.61 بالمئة.
وتم تسجيل 197 حالة شفاء ما يرفع إجمالي عدد حالات التعافي من المرض بشكل تام إلى 18 ألفاً و226، كما انخفض عدد المرضى الخاضعين للعلاج تحت الحجر الصحي إلى 3 آلاف و592 شخصاً بانخفاض 79 شخصاً.
، كوريا الجنوبية: 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات إضافية ،
المصدر : الخليج 365
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