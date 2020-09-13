دخول منصة مدرستي وتسجيل الحضور وحل الواجبات بطريقة سهلة

نستمر معكم في نقل كافة الشروحات والروابط التي تتعلق بمنصة مدرستي التعليمية، وذلك مع دخول الأسبوع التعليمي الثالث من التعليم الإلكتروني عن بعد من خلال المنصة الدراسية الافتراضية الجديدة، حيث أعلنت وزارة التعليم عن إضافة العديد من التعديلات والتحديثات الجديدة من أجل مزيداً من السهولة في الاستخدام للمنصة من قبل المعلمين والطلاب، وذلك في ظل التغذية الراجعة والتقييمات المبدئية على مدار الأيام القليلة الماضية.

حيث من المقرر أن يتم خلال هذا الأسبوع إضافة خصائص جديدة لمدرستي، وهو ما صرح به وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، حيث جاءت تصريحات للثناء على الجهود المبذولة من أجل إنجاح عمل المنظومة التعليمية، والتي أبدت ثمارها خلال الأسبوع المنصرم، حيث بدأت عجلة التعليم بالدروان بشكل فعال وملحوظ.

ولعل من أبرز ما يبحث عنه الطلاب والمعلمين هو ما يتعلق بالدخول وكيفية تسجيل الحضور، وطريقة إضافة وحل الواجبات بعد التحديثات الجديدة، وهو ما سنوضحه لكم من خلال هذا المقال.

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تسجيل الدخول لمنصة مدرستي

تعتبر الخطوة الأولى التي ينبغي أن يقوم به الطالب أو الطالبة بالإضافة إلى المعلم هي إتمام تسجيل الدخول بنجاح للمنصة، وبالطبع فإن ذلك يتطلب أن تكون لدى المسجل بيانات الدخول، وهي التي يمكن الحصول عليها من خلال التسجيل المباشر من موقع العودة إلى المدارس، وهي خاصية تم إضافتها الأسبوع الماضي من أجل تسهيل العملية بعد الصعوبات التي واجهت العناصر التعليمية في إتمام التسجيل من خلال توكلنا.

لذلك فقد عملت الوزارة على تسهيل العملية من خلال إضافة أيقونة “تسجيل جديد” في صفحة العودة للمدارس، والتي يمكن من خلال إنشاء حساب فعال، وذلك فقط باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، بالإضافة إلى رقم الجوال الذي يتم من خلاله استلام البيانات برسالة قصيرة.

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تسجيل الحضور في منصة مدرستي

بعد أن يتم الطالب تسجيل الدخول وأداء النشيد الوطني والتمارين الرياضة، يجب على الطالب متابعة جدوله الدراسي، ومطالعة الدروس الافتراضية المقررة، وتسجيل حضوره فيها وإثبات ذلك للمعلم وذلك من خلال الطريقة التالية:

قم بالدخول الى المنصة

اضغط القائمة الرئيسية الجانبية.

اضغط على جدولي

اضغط على اسم الدرس

اضغط على حضور بحانب الدرس

ولتأكيد حضور الطالب الحصة، يمكن للطالب بأن يقوم بإرسال رسالة للمعلم من خلال المنصة، وذلك من أيقونة غرفة المعلمين في القائمة الجانبية، واختيار معلم المادة، ومن ثم يتم الضغط على طرح سؤال جديد، وكتابة “تم الحضور” للحصة المراد إبلاغ المعلم بها، وبذلك يكون قد تم اثبات الحضور في سجل الحضور والغياب في المدرسة.

مطالعة جدولي وحل واجباتي في مدرستي

على الطلاب والطالبات الالتزام في التفاعل مع المعلم من خلال الأنشطة والواجب الذي يقره المعلم، والعمل على حل في الوقت المناسب، وذلك لضمان تقرير أداء متقدم، لذلك نبين لكم طريقة حل الواجب في منصة مدرستي:

بعد الدخول يتم الانتقال إلى الواجبات من القائمة الجانبية.

تظهر قائمة الواجبات المقرر على الطالب مع الوقت المتبقي لإتمام وتسليمه.

يتم الضغط على زر حل الواجب الذي يظهر في المقابل.

يتم البدء في حل الواجب بشكل فوري ومن ثم تسليم الحل.

ملاحظة: تتنوع الواجبات مابين أسئلة اختيار من متعدد أو اختبار كتابي أو رفع ملف، حيث تظهر النتيجة بشكل مباشر للواجب من نوع اختيار من متعدد، أم من النوع الكتابي يتم مراجعته وتصحيحه من قبل المعلم، أما في حال الواجب الذي يتطلب رفع ملف، فيمكن إتمام الحل على ورقة خارجية ومن ثم تصويرها ومن ثم رفعها للمنصة.

رابط نظام إدارة التعلم منصتي مدرستي

بعد أن قدمنا الشروحات لأهم المهام التي يجب أن يحرص الطلبة على إتمامها، نرفق إليكم رابط الولوج المباشر لمدرستي، والذي يمكن فتحه من خلال النقر على الرابط التالي: https://schools.madrasati.sa/