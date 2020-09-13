" الشورى " يناقش توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يستعد مجلس الشورى في جلسته العادية 54، غدَا الإثنين، لمناقشة عدد من القضايا الهامة.
وعلى رأس القضايا على طاولة المجلس، هي مناقشة أهمية حصول المتقاعدين على خدمة التأمين الصحي بعد التقاعد.
ويناقش توصية برفع نسبة توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 75%.
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