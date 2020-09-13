شكرا لمتابعة خبر عن " الشورى " يناقش توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستعد مجلس الشورى في جلسته العادية 54، غدَا الإثنين، لمناقشة عدد من القضايا الهامة.

وعلى رأس القضايا على طاولة المجلس، هي مناقشة أهمية حصول المتقاعدين على خدمة التأمين الصحي بعد التقاعد.

ويناقش توصية برفع نسبة توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 75%.