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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..شاليمار شربتلي تحول السيارات القديمة للوحات فنية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):تعاونت أمانة جدة مع الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، لإطلاق مبادرة فنية جديدة تحت شعار " رسم وطن " ،وذلك تزامنا مع انطلاق احتفالات اليوم الوطني.
ورسمت شربتلي على عدد من السيارات والمركبات القديمة، لإعادة تدويرها وتحويلها إلى أعمال فنية.
وتعد شربتلي أول رسامة تجريدية سعودية، قامت برسم عدد من اللوحات الفنية، في الشوارع، وقد اشتهرت لوحاتها بشكل كبير وعرضت في متحف اللوفر.
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