شكرا لمتابعة خبر عن النمر يكشف حقيقة تسبب النوم بعد البكاء في جلطات القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، ما إذا كان النوم بعد البكاء مباشرة قد يسبب جلطه للقلب أم لا.

أكد النمر أن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة، قائلا: " البكاء يرفع الضغط مؤقتا، لكن النوم بعده مباشرة لايسبب الجلطات ".

جاء ذلك في رد على استفسار حول هذا الموضوع، إذ يعتقد البعض أن للنوم عقب البكاء مباشرة أضرار على القلب.