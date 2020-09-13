شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تعليق الرقيبة على استدعائه للتحقيق بعد مقطع " القهوة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق منصور الرقيبة، على استدعاء وزارة التجارة له بسبب مقطع " القهوة " الذي أثار جدلًا واسعًا في الساعات القليلة الماضية، حيث أفاد بأن جميع القهوة الموجودة بالسوق " مغشوشة ".
ووجه الرقيبة الشكر لوزارة التجارة على البيان الصادر واصفًا إياه بـ " المنصف الاحترافي المنطقي ".
وقال: " في حالة المعلومات كانت دقيقة وفعلا في غش في السوق سوف يحاسب الرجل اللي غش، وفي حالة إن كلامي غير صحيح سوف أحاسب أنا، وأطلب من جميع التجار اللي شككوا في كلامي، نجلس في مختبر سواء يحكم بيننا وبينهم " .
واختتم بقوله: " عندي جلسة لسماع الأقوال في هيئة الغذاء والدواء، وسأوافيكم بالتفاصيل " .
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