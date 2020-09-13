شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تفاصيل تسلل عقرب من طرد بريدي ولدغه لفتاة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت الفتاة التي تعرضت للدغة عقرب بالرياض تسلل إليها من طرد اشترته من أمريكا، أثناء نومها، تفاصيل ما حدث لها.

وأوضحت " منيرة سليمان " لبرنامج " يا هلا " أنها كانت نائمة الساعة الثانية ليلا، ثم شعرت بقرصات بسيطة في رقبتها.

وأضافت: " توقعت في البداية أنها حكة وحساسية، لكن القرصة الأخيرة كانت قوية، وفورًا تحسست المكان فاكتشفت أنها عقرب " .

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وتابعت: " كان شعورًا لا يوصف، والحمد لله كانت صغيرة، ولم تؤد لدغتها لأعراض قوية، وبعد تواصل والدتي مع الدكتور طمأننا على إصابتي البسيطة ".

واستنكرت إهمال شركات الشحن، وعدم الحرص على تعقيم الطلبيات، حيث كان العقرب مختبئا.

ونصحت سليمان الجميع بفتح الطلبيات والكراتين، وتفقد محتوياتها.