عيادات مجمع الملك فيصل تستأنف استقبال المرضى «اليوم ».. وتوضح الضوابط

بنسبة ٤٠ % في مختلف الاختصاصات الطبية
يستأنف العمل اليوم الأحد بالعيادات الخارجية بمجمع الملك فيصل الطبي واستقبال المرضى على أغلب التخصصات والتي تشمل عيادات الجراحة وعيادة الغدد والروماتيزم والقلب والسيولة والسكر والعظام والعصبية والجلدية وأمراض الدم وعيادات العيون والبصريات وغيرها من التخصصات بنسبة ٤٠ % بما يتناسب مع متطلبات التشغيل في ظل الظروف الراهنة وتطبيقًا لجميع الاجراءات الاحترازية اللازمة لذلك سيتم استقبال ما يقارب ٣٠٠ مراجع يوميًا.
وقال مدير العيادات الخارجية الإخصائي عبدالعزير الحمياني إنه في نهاية شهر سبتمبر نسعى لتشغيل ما يعادل ٧٠% من العيادات وذلك بإضافة تخصصات أخرى وفقًا للآليات الجديدة المتبعة.
وبحلول بداية شهر نوفمبر سيتم تفعيلها بشكل كامل بنسبة ١٠٠% إذا تحسنت الظروف الحالية.
وفي إطار الحد من انتشار العدوى في الوضع الراهن سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة من تفعيل للفرز البصري بمدخل العيادات وتحديد مسار واحد للدخول وآخر للخروج والتأكيد على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات .
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