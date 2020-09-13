«البنوك السعودية» يجدد التحذير من رسائل إلكترونية تطلب التبرع لعلاج مصابي كورونا

تدّعي أنها صادرة عن موظفين بمنظمات صحية..

جددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، التحذير من رسائل عبر البريد الإلكتروني، تطلب تبرعات مالية لعلاج فيروس كورونا. وقال الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية عبر «تويتر»: «احذر رسائل البريد الإلكتروني التي تدّعي أنها صادرة عن موظفين بمنظمات صحية تطلب تبرعات مالية لعلاج فيروس كورونا». وكانت البنوك السعودية قد حذّرت في وقت سابق من العروض الاستثمارية، قائلة: «تأكد من قانونية أي عروض استثمارية توصلك عن طريق اتصال أو رسائل نصية أو عبر الإنترنت، إذا كانت من جهات غير مرخصة أو بشكل رسمي، ببساطة تجاهلها ولا تتعامل معهم».

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