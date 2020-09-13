بالصور.. محافظ الخرج يطلع على التنوع الإحيائي في محمية المها

خلال جولته تم الوقوف على معرض الحيوانات المحنطة
اطلع محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي على التنوع الإحيائي في محمية المها الوضيحي بالهياثم؛ حيث تم الوقوف على معرض الحيوانات المحنطة ومشاهدة العديد من فصائل الطيور النادرة والغزلان مختلفة المواطن والحيوانات الأخرى .
وأشاد المحافظ بما شاهده من تنوع وجهود مبذولة في رعاية العديد من الطيور والحيوانات النادرة ، ووعد بأن يتم إدراج زيارة المحمية والاطلاع عليها ضمن برامج زيارات ضيوف محافظة الخرج لاحقًا.
كما زار خلال جولته منتزه العطية الترفيهي الذي يحتوي على العديد من الألعاب المتنوعة والحديثة ومايحتويه من طيور مدربة تستهوي زوار المنتزه وفي ختام جولته شكر المحافظ القائمين على مايبذلونه من جهود وتمنى لهم التوفيق.
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