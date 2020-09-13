خلال أول أسبوعين للعام الدراسي.. التعليم: 57 مليون مشاهدة لدروس قنوات «عين»

أوضحت وزارة التعليم أن هناك 57 مليون مشاهدة لقنوات عين على منصة اليوتيوب (لا تشمل مشاهدات البث الفضائي)، خلال أول أسبوعين من العام الدراسي.

وأضافت الوزارة في عدة إحصائيات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن 389 ألف مستفيد من خطة التدريب لمنصة مدرستي، مشيرة إلى أن عدد الساعات التحريرية 44661.

يُذكر أن وزارة التعليم قد أطلقت 20 قناة للطلاب والطالبات تعويضًا عن حضورهم اليومي لمدارسهم عقب قرار التعليق بسبب كورونا؛ حيث تتم متابعة دراستهم خلال مصادر تعليمية رسمية غير متزامنة عبر قنوات «عين» على تردد عربسات 12437 عمودي .