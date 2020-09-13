السعودية اليوم / مقتل ست نساء إثر انفجار لغم في مالي



باماكو 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في مالي اليوم، عن مقتل ستة مدنيين بينهم امرأة حامل ، في جنوب البلاد اثر انفجار لغم ارضي في سيارة إسعاف كانوا على متنها .

وقال مسؤول كبير بالوزارة يُدعى ماما كوماري إنه لم يتضح من المسؤول عن زرع اللغم لكن الواقعة التي حدثت هي الأولى في منطقة سيكاسو الجنوبية.

ويهاجم متشددون على صلة بتنظيمي القاعدة وما يعرف بالدولة الإسلامية جنودا ومدنيين في شمال ووسط مالي، لكن جنوب البلاد ظل إلى حد كبير بعيدا عن العنف.

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