السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

نواكشوط 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020م واس
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24ساعة الماضية، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا قد بلغت 7274 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 161 شخصًا.
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