السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا



أديس أبابا 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في دول القارة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 32 ألفًا و 356 حالة حتى بعد ظهر اليوم.

// انتهى //

02:15ت م

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أديس أبابا 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية، بلغ مليون و 339 ألفًا و 117 حالة.وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في دول القارة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 32 ألفًا و 356 حالة حتى بعد ظهر اليوم.// انتهى //02:15ت م0126

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