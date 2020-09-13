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فيديو | اتحاد علماء الاخوان المسلمين يحرم التطبيع الاماراتي الاسرائيلي رغم انه يتخذ من قطر المطبعة مع اسرائيل مقراً له
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