«الغذاء والدواء» تحذر من إحدى منتجات المكملات الغذائية

بسبب عدم تسجیلھا..

جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الیوم السبت، تحذيرها للمواطنین والمقیمین من منتجات المكملات الغذائیة للعلامة التجارية «فوريفر» بتشغیلاتھا كافة. وجاء ذلك في رد الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على سؤال مواطن: هل منتجات فوريفر مرخصة؟، وهل فيه محاسبة للمناديب العاملين عندهم؟. وقالت الهيئة: «منتجات العناية الشخصية وبعض منتجات التجميل مُدرجة لدى الهيئة، وتحذر الهيئة من جميع المكملات الغذائية للعلامة التجارية (فوريفر)». Advertisements وكانت الھیئة أصدرت بيانًا في وقت سابق، حذرت فيه من جميع المكملات الغذائية للعلامة التجارية «فوريفر»؛ بسبب عدم تسجیلھا للمنتجات في ھیئة الغذاء والدواء، وتسويقھا بادعاءات طبیة مضللة. اقرأ أيضًا: «الغذاء والدواء»: منتجات فوريفر غير مصرح بها

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